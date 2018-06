UFFICIALE: Inter, il giovane Valietti ceduto al Genoa a titolo definitivo

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. UFFICIALE: Sassuolo, rinnovato il prestito di Lemos fino al 2019 - Leggi la news, CLICCA QUI! UFFICIALE: Genoa, Landre torna in Francia - Leggi la news,...

Arsenal, in bilico il futuro di Ospina: decisione dopo il Mondiale

Manchester United, accordo con lo Stoke per il 35enne Grant

Fenerbahce, colpo Wilshere. Inglese già in Turchia per concludere

Sassuolo, c'è la fila per Boga: seguito anche da Betis, Celta e Lille

Borussia Monchengladbach, preso Lang: firma per 4 anni

Antalyaspor, l'ex Arsenal Djourou vuole tornare in Premier League

Sporting-Mihajlovic, per A Bola sarà battaglia: il serbo chiede 10mln

Barça, Munir rientra per salutare: c'è il Marsiglia di Zubizarreta

Chelsea, no all'offerta del Barcellona per Willian

Real Sociedad, rinnovo di sei anni per Igor Zubeldia

FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo al Genoa CFC, con diritto di recompra a favore del Club nerazzurro, del difensore classe 1999 Federico Valietti . Da parte di tutta la Società, i migliori auguri a Federico per la nuova avventura.

Numeri 10: chi vi sta piacendo di più in Russia?

