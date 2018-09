UFFICIALE: Ivan Gazidis lascia l'Arsenal per il Milan. Sarà AD

Inizia ufficialmente l'era di Ivan Gazidis al Milan. Ad annunciarlo è l'Arsenal, club inglese nel quale il dirigente da tempo nel mirino dei rossoneri, con un comunicato sul proprio sito. A sostituirlo nell'organigramma dei Gunners saranno Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham.

Raul Sanllehi and Vinai Venkatesham appointed head of football and managing director respectively, as Ivan Gazidis leaves for A.C. Milan — Arsenal FC (@Arsenal) 18 settembre 2018

Ecco anche il comunicato del Milan: AC Milan comunica che Ivan Gazidis ha accettato la proposta di assumere il ruolo di amministratore delegato (CEO) del Club. Mr. Gazidis comincerà nel nuovo ruolo a partire dal 1° dicembre 2018. Con l’arrivo di Ivan Gazidis come amministratore delegato, AC Milan acquisisce un manager di livello mondiale, dal brillante profilo internazionale e con un track record sportivo e di business di successo. Dopo aver giocato un ruolo chiave nella creazione della Major League Soccer statunitense, nel 2009 Ivan Gazidis è diventato amministratore delegato dell’Arsenal. Sotto la sua guida, il Club londinese ha intrapreso un percorso di successo, dentro e fuori dal campo di gioco. L’Arsenal ha vinto tre FA Cup e ottenuto la qualificazione alla Champions League per otto anni consecutivi. Mr. Gazidis ha avviato svariati progetti mirati alla crescita del Club, rendendo l’Arsenal un’azienda profittevole, quotata in borsa, che ha raddoppiato negli anni il proprio fatturato fino a raggiungere oltre £400 milioni, con uno staff di circa 600 dipendenti. Il Club inglese oggi ha oltre 85 milioni di fans sulle sue piattaforme digitali. Ivan Gazidis è inoltre presente in diversi organi direttivi del calcio europeo, quali il consiglio direttivo della European Club Association (ECA), il gruppo di lavoro per i rapporti con le istituzioni dell'ECA (Presidente), il panel affari statutari ECA (Presidente), il Professional Game Board (Presidente), il Football Stakeholders Committee della FIFA, il comitato esecutivo della UEFA e l’FA Council. Il Presidente Esecutivo del Milan Paolo Scaroni effettuerà il passaggio di consegne per le mansioni di amministratore delegato a Ivan Gazidis il prossimo 1° dicembre 2018. In quella data, Mr. Gazidis sarà formalmente l’amministratore delegato del Club, con il compito di guidarne le attività sui versanti sportivo, finanziario e commerciale.