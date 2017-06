UFFICIALE: Juve, lo stadio cambia nome. Dal 1° luglio sarà Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Juventus Stadium cambia nome. Dal 1° luglio, infatti, lo stadio della Juventus si chiamerà Allianz Stadium, come comunicato dai bianconeri attraverso i propri canali ufficiali.

"Allianz Stadium: è questo il nuovo nome della casa bianconera, frutto dell'accordo di partnership per l’acquisizione dei naming right relativi allo stadio, siglato dalla Juventus con Allianz Italia e Lagardère Sports, detentrice dei diritti di naming dell'impianto.

Dal 1° luglio prossimo, per la stagione 2017/18 e fino al 30 giugno 2023, l'Allianz Stadium di Torino si unirà quindi, unico in Italia, alla Allianz Family of Stadiums nel mondo che dal 2005 è andata componendosi con l’Allianz Arena di Monaco, l’Allianz Stadium di Sydney, l’Allianz Park di Londra, l’Allianz Riviera di Nizza, l’Allianz Parque di San Paolo e l’Allianz Stadion di Vienna.

In virtù dell’accordo sui naming right, una volta ottenute le autorizzazioni previste, Allianz potrà personalizzare l'impianto con le insegne “Allianz Stadium” sugli angoli nord-est e sud-est della struttura, oltre che sull’ingresso principale riservato ai tifosi Premium, e sulla segnaletica di servizio. All’interno, sui lati nord, sud ed est, sarà visibile il logo Allianz Stadium in favore di riprese televisive, nonché in numerosi altri punti di ingresso e accesso agli spalti e alle tribune".