UFFICIALE: Juventus, addio a Sakor che rimane in Svezia

© foto di Federico De Luca

L'esplosione tanto attesa di Vajebah Sakor (21) con la maglia della Juventus non avverrà. Il giocatore, arrivato in bianconero nel 2013 avendo già esordito nel professionismo, è stato infatti riscattato dall'IFK Goteborg, squadra del massimo campionato svedese che lo ha accolto la scorsa estate. Il centrocampista di origini liberiane ma con passaporto norvegese, passato per una lunga trafila di prestiti fra Belgio, Norvegia, Olanda e Svezia, ha firmato sino al 2020.