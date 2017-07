UFFICIALE: Juventus, Pasquato al Legia Varsavia a titolo definitivo

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'esperienza in Russia al Krylya Sovetov, Cristian Pasquato continua la sua avventura nell'est Europa. Il trequartista ha firmato per il Legia Varsavia, campione di Polonia in carica. Classe 1989, l'ex Juventus ha firmato un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione.