UFFICIALE: Juventus, presi Olivieri e Montaperto

Nei giorni scorsi il ragazzo ha già posato con la sua nuova maglia, ora è arrivata la firma ed il deposito del contratto. Marco Olivieri (19) passa in prestito dall'Empoli alla Juventus. Fresco di esordio con la nazionale under 19, Olivieri è un attaccante esterno che predilige giocare sull'out mancino pur essendo un destro naturale.

Non è l'unico affare concluso con la società toscana, in quanto è stato prelevato in prestito anche Giuseppe Montaperto (17), centrocampista offensivo originario di Palermo.