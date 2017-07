UFFICIALE: Lazio, arriva Orlando dal Vicenza

Fonte: vicenzacalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Vicenza Calcio informa che nelle scorse ore è stato perfezionato il trasferimento alla S.S. Lazio del calciatore Francesco Orlando, classe 1996, attaccante. Per Francesco, arrivato a vestire la maglia biancorossa all’età di sedici anni, quella appena conclusasi è stata comunque una stagione significativa, la prima in Serie B, durante la quale ha potuto mettersi in luce e dimostrare le sue grandi qualità. A Francesco l’augurio più sincero da parte del Club per una sicura affermazione professionale, unito all’orgoglio di aver contribuito alla sua crescita, come uomo e come calciatore.