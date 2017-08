UFFICIALE: Lazio, tris per le giovanili: ecco Silva, Marchesi e Del Signore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Primavera di Bonatti si avvale di tre nuovi giocatori. Come si evince dal registro trasferimenti della Lega serie A, sono stati ingaggiati il difensore centrale Jorge Silva (18) dal Benfica, in un filo diretto che sembra inesauribile con il Portogallo, e l'attaccante Federico Marchesi (18) in regime di svincolo dal Milan. Preso dall'altra sponda del Tevere Luca Del Signore (17), punta che lascia Roma dopo sei anni.