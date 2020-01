ESCLUSIVA TMW - Ag.Radu: “Delusi dal Genoa, non ha più senso restare”

“Siamo delusi dal Genoa che ha fatto i suoi interessi non rispettando il lavoro e l’operato del ragazzo che l’anno scorso ha disputato una grandissima stagione portando i punti vitali per la salvezza e anche quest’anno è stato determinante in tante partite”. Cosi a TuttoMercatoWeb...