UFFICIALE: Liverpool, Emre Can lascia il club del Merseyside

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool ha annunciato che Emre Can lascerà il club in regime di svincolo in estate. Nella consueta lista dei released players delle società britanniche, figura soprattutto il nome del tedesco ex Bayer Leverkusen. Manca, a questo punto, soltanto l'ufficialità post visite mediche con la Juventus.