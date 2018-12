UFFICIALE: Man United, Solskjaer nuovo allenatore: fino a fine stagione

Attraverso una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter il Manchester United ha annunciato che Ole Gunnar Solskjaer sarà il tecnico che prenderà il posto di José Mourinho fino alla fine della stagione in corso. L'ex allenatore del Molde sarà assistito da Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 19 dicembre 2018