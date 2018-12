UFFICIALE: Manchester United, esonerato José Mourinho

José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club inglese ha annunciato a sorpresa l'esonero del manager portoghese, che paga un avvio di stagione altalenante e il rapporto non proprio idilliaco con società e giocatori.

Questo il comunicato: "Il club vuole ringraziare Jose per il lavoro svolto durante il suo periodo al Manchester United e gli augura i migliori successi in futuro.

Un nuovo allenatore sarà nominato fino alla fine della stagione in corso, mentre il club sta cercando in modo approfondito un nuovo manager a tempo pieno".

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018