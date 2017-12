UFFICIALE: Milan, Calabria rinnova fino al 2022

Rinnovo in casa Milan. Nel corso della festa di Natale del settore giovanile rossonero, l'ad Marco Fassone ha infatti annunciato il prolungamento fino al 2022 del contratto di Davide Calabria.

Marco Fassone, alla festa di Natale del Settore Giovanile annuncia: "Davide Calabria ha rinnovato fino al 2022!"@davidecalabria2 has renewed his contract with the Club through to 30th June 2022 ❤⚫ pic.twitter.com/FjtqCp53kn

