UFFICIALE: Milan, Cutrone ha rinnovato fino a giugno 2023

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nuovo contratto dell'attaccante del Milan Patrick Cutrone è già stato depositato, nonostante fino a questo momento non ci sia stata alcuna comunicazione. L'ufficialità arriva direttamente dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, in cui si rende noto che l'attaccante classe '98 ha già sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 2023. In basso tutti i contratti rinnovati dal club nella passata stagione: quello di Cutrone l'unico che non era stato annunciato.