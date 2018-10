UFFICIALE: Milan, D'Avanzo nuovo CFO. Lascia Valentina Montanari

Fonte: acmilan.com

AC Milan comunica che a decorrere dal 10 ottobre 2018 il Chief Financial Officer Valentina Montanari lascia il club per intraprendere nuovi percorsi professionali. Nel ringraziarla per l'attività svolta, la società rossonera rivolge alla dottoressa Montanari gli auguri per il prosieguo della sua carriera. Le attività relative all'Area Financial verranno coordinate dal dottor Gianluca D'Avanzo, membro del Consiglio di Amministrazione.