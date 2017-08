UFFICIALE: Napoli, Bifulco alla Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato nei giorni scorsi, Napoli e Pro Vercelli hanno trovato un accordo per il trasferimento in prestito di Alfredo Bifulco (20). L'attaccante campano, nel giro della nazionale under 20, affronterà dunque il suo secondo campionato di B dopo l'esperienza dello scorso anno con il Carpi. Operazione definita e perfezionata in ogni dettaglio.