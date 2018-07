UFFICIALE: Napoli, tesserato il brasiliano Vinicius

Nei giorni scorsi il Napoli ha depositato il contratto di acquisto a titolo definitivo di Vinicius Morais (23). Il passaggio ai partenopei, iniziato lo scorso gennaio, è dunque formalizzato.

L'attaccante brasiliano nell'ultima stagione ha militato nel Real Sport Clube, squadra arrivata ultima nella LigaPro, serie B portoghese, nonostante i suoi 19 goal in campionato e la media di una rete ogni due partite.

Aggregato al ritiro di Dimaro, Vinicius ha preso parte all'amichevole contro il Gozzano neopromosso in serie C, risultando fra i peggiori in campo.