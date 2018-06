UFFICIALE: Napoli, torna Maksimovic dopo il prestito allo Spartak

Attilio Tesser e il Pordenone, primi approcci. Oggi primo contatto telefonico tra le parti, poi lunedì possibile incontro per verificare le condizioni di un’eventuale trattativa. Il Pordenone vuole Tesser, appuntamento a lunedì...

Spezia, Moncini e Lores Varela per rinforzare l'attacco

Hellas Verona, oggi si prova a chiudere per Laribi e Maggio

Cosenza, si lavora per Di Chiara e Zigoni

Foggia, oggi l’iscrizione al campionato. Biennale per Grassadonia

Avellino, in arrivo Citro e Besea dal Frosinone

Venezia, spunta Schiavone per la linea mediana

Lecce, bruciato il Benevento per Falco. Firmerà un triennale

Lega B, Balata: "Diritti vanno a Perform per 22 milioni netti"

V. Francavilla, in arrivo l'attaccante Pozzebon

Cremonese, si lavora per Castrovilli e Melchiorri

Bari, Sabelli al Brescia, Somma in biancorosso

Bari, si chiude per Zironelli. Contratto annuale

Salernitana, salta la trattativa per Castiglia e Altobelli

Livorno, è fatta per il portiere Feola

Nikola Maksimovic torna al Napoli. Attraverso una nota pubblicata sul proprio situo ufficiale lo Spartak Mosca ha comunicato che il prestito del difensore serbo è terminato, con Maksimovic che quindi tornerà al Napoli, club che ne detiene il cartellino. Stesso discorso per Mario Pasalic che tornerà al Chelsea. Ricordiamo che il centrocampista croato piace molto alla Fiorentina.

