UFFICIALE: Nasce l'Inter Women. Antonello: "Capitolo fondamentale"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un tocco di rosa per rendere ancora più speciale quel legame nato 110 anni fa tra il nero e l'azzurro. FC Internazionale Milano è pronta a iniziare una nuova importante avventura con l'ingresso nel mondo delle Prime Squadre femminili. Un passo stimolante, che completa il percorso già avviato nelle ultime stagioni dal Settore Giovanile interista, e che viene compiuto ufficialmente oggi con l'acquisizione del titolo sportivo precedentemente appartenente alla ASD Femminile Inter Milano e, contestualmente, delle prestazioni delle giocatrici delle formazioni Prima Squadra e Primavera.

"Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per il Club, a completamento di un ecosistema sportivo che si arricchisce sempre di più sulla base di una progettualità costante e di una concreta vision per il futuro - ha dichiarato Alessandro Antonello, amministratore delegato di FC Internazionale Milano -. L'esperienza di successo maturata attraverso il Settore Giovanile sarà fondamentale per il successo di un progetto come quello Femminile che si pone l'obiettivo di sviluppare un percorso formativo in grado di collegare le numerose categorie giovanili con le nuove formazioni Primavera e Prima Squadra per poter nel prossimo futuro puntare ai più importanti obiettivi sportivi, in linea con ciò che il prestigio del nostro brand ci impone".