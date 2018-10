UFFICIALE: Nicolas Burdisso annuncia l'addio al calcio giocato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolás Burdisso ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. L'ex difensore di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa, Torino e nazionale argentina saluta il mondo del calcio giocato, dopo aver lasciato il toro durante la scorsa estate. Il classe '81, accostato nelle scorse settimane al Napoli dopo l'infortunio di Vlad Chiriches, ha pubblicato un post in cui veste la maglia dell'albiceleste e abbraccia l'ex ct Diego Armando Maradona. "Oggi, a 19 anni dal mio esordio, è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore. Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e le squadre, allenatori e sopratutto tifosi. Il calcio è il mio strumento per essere felice e migliorare ogni giorno come persona e continuerà ad esserlo. Sono orgoglioso e soddisfatto, ho fatto tutto quello che sognavo da bambino", il messaggio pubblicato dall'ormai ex difensore su Instagram.