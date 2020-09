Adesso è ufficiale. Cengiz Under è un nuovo giocatore dei Leicester City. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, le Foxes hanno comunicato di aver raggiunto l'intesa con la Roma per l'esterno offensivo turco, che si trasferisce in Premier League in prestito.

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken

— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020