UFFICIALE: Roma, Umar Sadiq ceduto in prestito al Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Torino FC i diritti alle prestazioni sportive di Sadiq Umar. Il contratto prevede il prestito fino al 30 giugno 2018 e il diritto di opzione da parte del Torino per l’acquisto dei diritti a titolo definitivo, con contro-opzione a favore dell’AS Roma. Sadiq, arrivato in giallorosso dalla Primavera dello Spezia nell’estate del 2015, ha disputato 6 partite in Serie A con la maglia della Roma nel 2015-16, realizzando due reti. Nella scorsa stagione l’attaccante nigeriano è stato ceduto in prestito al Bologna.