ufficiale Sampdoria, ecco Keita Balde dal Monaco

vedi letture

In attesa che il giocatore torni disponibile dopo l'esposizione al COVID-19, la Sampdoria ha ultimato le pratiche per tesserare Keita Baldè (25). L'attaccante spagnolo di origini senegalesi arriva in prestito dal Monaco, contratto depositato in Lega per l'ex Lazio ed Inter.