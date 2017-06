UFFICIALE: Torino, ecco la firma del portiere Sirigu

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu.

Sirigu è nato a Nuoro il 12 gennaio 1987. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Venezia e Palermo, il portiere ha debuttato in serie A con la maglia rosanero il 27 settembre 2009 in occasione della sfida contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Per lui in totale 69 presenze nel massimo campionato italiano e 145 nella Ligue 1 francese, dove ha giocato per cinque stagioni con la maglia del Paris Saint-Germain prima di trasferirsi, l'ultimo anno, in prestito all'Osasuna in Spagna. Sirigu vanta anche 17 presenze con la Nazionale italiana.