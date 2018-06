UFFICIALE: Torino, Moretti ha rinnovato per un anno

17 maggio 1995, il Parma vince la Coppa UEFA battendo in finale la Juve

19 maggio 1978, Menotti esclude Maradona dai Mondiali in Argentina

25 maggio 2005, notte da incubo per il Milan: perde la finale Champions col Liverpool dopo un vantaggio...

5 giugno 2004, il Messina torna in serie A dopo 39 anni

6 giugno 1993, la Fiorentina retrocede clamorosamente in serie B

9 giugno 2009, Kakà lascia il Milan e diventa Galactico. Il Real Madrid lo acquista per 65 milioni

13 giugno 2002, Del Piero porta l'Italia agli ottavi. Pari in extremis col Messico

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2019.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy