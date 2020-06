ufficiale Torino, poker di rinnovi fino al 31 agosto: Longo, Ansaldi, Ujkani e De Silvestri

Sul proprio sito ufficiale il Torino annuncia i rinnovo contrattuali, per i prossimi due mesi, per tre calciatori e per il tecnico Moreno Longo. Di seguito il comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver siglato l’accordo con l’allenatore Moreno Longo e tutto lo staff tecnico e con i calciatori Cristian Ansaldi, Lorenzo De Silvestri e Samir Ujkani per il prolungamento dei contratti – in scadenza il 30 giugno – sino al prossimo 31 agosto".