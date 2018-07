UFFICIALE: Torino, riscattato N'Koulou dal Lione per 3.5 mln di euro

Josip Posavec e l’Hajduk Spalato. Affare praticamente concluso, ma non ancora formalizzato. E infatti la società croata è in attesa di ultimare le procedure burocratiche prima di ufficializzare il suo nuovo portiere. Il croato, su cui lo staff tecnico e dirigenziale dell’Hajduk ripone...

ESCLUSIVA TMW - Palermo, Posavec-Hajduk: recompra per i rosanero, i dettagli

Nicolas N'Koulou è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Torino . L'Olympique Lione, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che il club granata ha riscattato il difensore camerunese per 3.5 milioni di euro.

