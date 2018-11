UFFICIALE: Udinese, addio a Velazquez. Esonerato con il suo staff

Santiago Solari è definitivamente promosso come tecnico della prima squadra del Real Madrid. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale, nel quale è stato annunciato che l'argentino sarà alla guida dei campioni d'Europa fino al 30 giugno 2021.

Non solo Real Madrid su Hermoso: piace anche all'Arsenal

AS e la panchina del Real Madrid: "Solari fino al 2020"

Mundo Deportivo in prima pagina: "Messi insegue Pelé"

I quotidiani inglesi su Sturridge: "Shock per il caso scommesse"

Conte non molla e rimanda il ritorno in panchina. E il Chelsea paga

Monaco, Henry vuole rinforzi per risalire la china: obiettivo Trossard

Manchester United, Matic cocco di Mourinho. Spogliatoio in subbuglio

PSG, Mbappé: "Indecenti i 180 mln di euro spesi per il mio cartellino"

Inghilterra, l'ultima di Rooney: "Qui per dire grazie a tutti"

Inghilterra, altro guaio per Southgate: Trippier dà forfait

Notts County, finisce l'avventura di Harry Kewell in panchina

Portogallo, Ruben Neves: "Obiettivo Final Four di Nations League"

Campionati in Europa: Austria, Salisburgo espugna pure Vienna

Campionati in Europa - Belgio, doppietta di Kums e l'Anderlecht va

Campionati in Europa - Croazia, alla Dinamo derby e allungo al comando

Campionati in Europa - Danimarca, nuovo aggancio al comando

Attraverso il sito ufficiale del club, l'Udinese ha rivelato di aver esonerato il tecnico della Prima Squadra di Julio Velazquez : "Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy