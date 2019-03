© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore dell'Udinese. Ecco il comunicato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro. A breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra".

Al suo posto, il club friulano richiamerà Igor Tudor.