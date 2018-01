UFFICIALE: Udinese, prorogato prestito di Hallberg

© foto di Federico De Luca

Melker Hallberg (22) proseguirà il 2018 in patria. Udinese e Kalmar hanno infatti trovato l'accordo per rinnovare il prestito del centrocampista svedese. Arrivato in Friuli nel 2014, Hallberg è poi andato in prestito a Valerenga, Hammarby, Ascoli ed infine al Kalmar, squadra dove è cresciuto.