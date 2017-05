UFFICIALE: Udinese, Scuffet rinnova fino al 2022

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Scuffet e l'Udinese, avanti insieme: il club friulano ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver prolungato il contratto in essere fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2022. Il portiere di Remanzacco in questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 4 presenze in Serie A.