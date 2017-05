UFFICIALE: Udinese, Seko Fofana rinnova fino al 2022

Fonte: udinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese Calcio e Seko Mohamed Fofana annunciano con reciproca soddisfazione di aver prolungato il contratto in essere fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2022. Il centrocampista francese in questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 22 presenze e 5 gol in serie A e 1 presenza in Coppa Italia.