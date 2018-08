UFFICIALE: Udinese, Vutov torna definitivamente in Bulgaria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La carriera di Antonio Vutov (22) non potrà decollare in Italia. Il trequartista bulgaro, dopo il prestito annuale maturato presso il Levski Sofia, ha deciso di rimanere in patria e firmare un contratto di due anni con il Botev Plovdiv, squadra dove ha già militato nel primo semestre del 2017.

Finisce così l'esperienza italiana di Vutov, dopo quattro stagioni e mezzo trascorse per lo più lontane dal Friuli. Da quando l'Udinese lo ha acquistato, per lui ci sono stati sei mesi nella Primavera friulana, seguiti da tentativi di trovare spazio tra Cosenza e Lecce in serie C, e dal ritorno in patria con Levski Sofia e Botev Plovdiv. Ora per il nazionale under 21 l'occasione di affermarsi nuovamente in maglia giallo-nera.