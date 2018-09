UFFICIALE: VAR in Champions dal 2019/2020. L'annuncio dell'UEFA

Adesso è ufficiale: il VAR sbarca in Champions League. A renderlo noto è l'Esecutivo Uefa, riunitosi questa mattina. Entrerà in vigore a partire dalla prossima edizione della Champions League (2019/2020), ma già dalla finale di di Supercoppa Europea (il 14 agosto a Istanbul) la tecnologia sarà a disposizione degli arbitri. Il VAR, inoltre, sarà utilizzato negli Europei del 2020 e a partire dall'edizione 2020/2021 dell'Europa League.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)

It will also be used in:

📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021

More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z

— UEFA (@UEFA) 27 settembre 2018