© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Video Assistant Referee sbarca in Champions League, già dagli ottavi di finale: l'esecutivo UEFA ha detto sì oggi a Dublino, dove è riunito il comitato. Al sorteggio di Montecarlo il presidente Ceferin aveva annunciato la moviola in campo dalla stagione 2019/2020 ma gli errori palesi in alcune gare dei gironi (vedi la svista dell’ungherese Viktor Kassai in Manchester City-Shakhtar Donetsk del 7 novembre scorso, ndr) hanno convinto tutti ad anticiparne l'attuazione. La tecnologia sarà introdotta anche nell'Europeo Under 21 in programma in Italia e San Marino nel mese di giugno. D'altronde la maggior parte degli arbitri conoscono bene l'innovazione, da tempo usata sia nei campionati nazionali sia al Mondiale.