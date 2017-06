UFFICIALE: Virtus Francavilla, preso l'attaccante Saraniti

© foto di Giuseppe Scialla

La Virtus Francavilla rende noto di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Saraniti. L’attaccante siciliano vanta numerose esperienze tra i professionisti in serie C con le maglie di Sorrento, Sangiustese e Vibonese. Lo scorso anno, con la società calabrese, ha realizzato 7 gol in campionato, siglando la rete del momentaneo pareggio nella gara d’andata proprio contro la Virtus Francavilla. Il calciatore, autore di oltre cento gol in carriera, sarà a disposizione di mister Gaetano D’Agostino nel ritiro di Chianciano Terme.