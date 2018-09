Ulivieri: "Entro questa settimana una soluzione per la FIGC"

Presidente Aiac, vedo volontà di recepire importanza leghe A e B

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Io ritengo che entro la fine di questa settimana si potrà giungere ad una soluzione, e mi auguro che sia la piu' largamente condivisa". A meno di un mese dall'assemblea elettiva della Figc, che il 22 ottobre prossimo dovrebbe metterà fine al periodo di commissariamento, il presidente dell'Associazione italiana allenatore (Aiac), Renzo Ulivieri, parla degli scenari in vista della scelta di un nuovo presidente. "La situazione - spiega Ulivieri, parlando a Gr Parlamento - è ancora in movimento, non mi sembra del tutto definita. Al momento ci sono ancora due scenari. Quello che contempla un candidato unico, su cui sta lavorando anche la serie A, e un altro con due candidature contrapposte". Al momento, resta una maggioranza - comprende i 'ribelli' Lega Pro, Lega Dilettanti, Aic e Aiac, col 73% -, che spinge per il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ma c'è un'apertura, spiega Ulivieri, per arrivare ad una candidatura unica insieme con le leghe professionistiche.