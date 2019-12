Ultim'ora di Bleacher Report: "Il Chelsea può fare mercato a gennaio"

Il Chelsea potrà comprare nuovi giocatori a gennaio. A rivelarlo è Bleacher Report, secondo il quale il TAS avrebbe dimezzato il blocco del mercato dei Blues, inizialmente fermati per due sessioni (estate 2019 e gennaio 2020). Un'ultim'ora ancora da contrastare e confermare, ma con tantissime possibili conseguenze sull'intero calciomercato internazionale.

BREAKING: Chelsea's transfer ban has been halved, meaning they are free to buy players in January 💸 pic.twitter.com/64jnKqKc47

— B/R Football (@brfootball) 6 dicembre 2019