Ultime a confronto: Benevento maglia nera. Ma occhio al Malaga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento è la peggior ultima classificata delle maggiori cinque leghe europee. 0,37 punti a partita, una miseria nelle 27 gare finora giocate ma in caso di vittoria alla prossima, pareggerebbe di fatto un Malaga in crisi nerissima a 0,46 punti per ogni gara giocata. Chi è crollato è il WBA, ora ultimissimo in Premier League, conferma della maglia nera in Germania e Francia per Colonia e Metz.

Serie A Benevento, 10 punti in 27 partite

Premier League West Bromwich Albion, 20 punti in 30 partite

Liga Malaga, 13 punti in 28 partite

Bundesliga Colonia, 17 punti in 26 partite

Ligue 1 Metz, 20 punti in 29 partite