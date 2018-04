Un'altra rimonta per il sogno: Napoli a Torino non solo per l'onore

Risultato finale al San Paolo: Napoli-Udinese 4-2

L'ennesima rimonta stagionale (la nona) per continuare a sognare in grande. Il Napoli liquida l'Udinese non senza patemi, quelli manifestatisi già dieci giorni fa contro il Chievo e tornati in auge a inizio ripresa stasera al San Paolo. Invece il pari del Crotone contro la Juventus ha dato una carica emotiva enorme al pubblico azzurro prima e alla squadra partenopea poi, capace di ribaltare la situazione e di mettere l'Udinese al tappeto. Decimo ko di fila in campionato per i ragazzi di Oddo, mentre la squadra di Sarri torna a conquistare i tre punti dopo il pari senza gol di San Siro contro il Milan.

Mancava la scossa, al Napoli, almeno fino al pari di Albiol. Da lì in poi la partita è cambiata, con gli azzurri nuovamente baciati dalla consapevolezza di essere una delle candidate allo Scudetto e tornati spumeggianti ma anche travolgenti. La vittoria di questa sera, dunque, ha una valenza preziosissima: il meno quattro dalla Juventus e la ritrovata possibilità di giocarsi il tricolore fino alla fine, all'Allianz Stadium domenica sera il Napoli avrà la possibilità di accorciare ulteriormente il gap dalla Vecchia Signora. Non si giocherà solo per l'onore, dunque. Altrimenti, per la squadra di Sarri, resteranno soltanto gli applausi dei propri tifosi e i complimenti per il bel gioco espresso nell'arco dell'annata.