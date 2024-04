Un derby che ha fatto male. Il Milan torna a postare sui social dopo quasi 2 giorni

Il derby perso lunedì sera dal Milan, che ha consegnato Scudetto e seconda stella ai cugini e rivali dell'Inter, ha lasciato il segno in casa rossonera. Almeno così si direbbe osservando l'attività social del Diavolo: prima di oggi pomeriggio, l'ultimo post risaliva appunto al triplice fischio della stracittadina. Non sono state neanche condivise, per esempio, le canoniche dichiarazioni del post-partita di mister Pioli.

Quasi un giorno e mezzo di cosiddetto silenzio social per il Milan, tornato attivo nelle scorse ore quando ha condiviso le immagini della ripresa degli allenamenti da parte del gruppo agli ordini di Pioli e poi la messa in vendita dei biglietti aggiuntivi per la prossima partita interna di campionato, contro il Cagliari.