Un gol per parte allo Stirpe: Frosinone-Empoli 1-1 al 45'. Gara viva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol per parte allo Stirpe: il primo tempo di Frosinone-Empoli finisce 1-1, autogol di Silvestre e gol di Zajc. Prima frazione divertente e ben giocata da entrambe le squadre, pareggio che per ora sta più stretto agli ospiti. Parte benissimo il Frosinone, subito aggressivo e soprattutto subito in gol, con la complicità di Silvestre che al 7' batte il proprio portiere "correggendo" in rete un cross innocuo di Zampano. Il vantaggio, il primo in stagione per i ragazzi di Longo, crea più problemi ai ciociari che all'Empoli: i toscani prendono possesso del campo, alzano il baricentro e superata la mezz'ora trovano il pareggio. A segno Zajc, che insacca col piattone uno scarico centrale di Antonelli dalla sinistra. Pari e patta, ma gli ospiti vanno in controllo: pochi minuti dopo il gol è lo stesso Silvestre a spedire il pallone sulla traversa, questa volta della porta giusta. Poi Capezzi sfiora il raddoppio con una botta da fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo.