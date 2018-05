Un gradito ritorno. Juve-Morata, il secondo atto sempre più vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarebbe un ritorno più che gradito. La Juventus continua a lavorare per mettere nuovamente le mani del cartellino di Alvaro Morata, questa volta senza prestiti biennali che significherebbero un addio certo in futuro. La Vecchia Signora, adesso, potrebbe accogliere l'ex Real Madrid dopo l'avventura in chiaroscuro al Chelsea; in attesa di accordarsi su una formula in grado di trovare il gradimento di Andrea Agnelli e della dirigenza londinese, pronta a salutare uno dei pupilli di Antonio Conte. I blues hanno speso circa 80 milioni di euro per accontentare il tecnico italiano meno di dodici mesi fa, ma adesso a 60 milioni potrebbero avallare la cessione dello spagnolo al club torinese. Che, allo stesso tempo, lavora per trovare l'intesa per ricevere l'ok inglese: un prestito biennale con una cifra già stabilita per esercitare il diritto di riscatto potrebbe mettere tutti d'accordo. Per la gioia dei tifosi bianconeri, che mai hanno dimenticato il puntero iberico, ma anche di Max Allegri che potrà averlo nuovamente a disposizione.