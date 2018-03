Un Hazard tira l'altro. La missione di Thorgan in attesa del Mondiale

© foto di Imago/Image Sport

La missione di Thorgan Hazard, fratello minore del ben più famoso (e quotato) Eden, è già riuscita parzialmente: uscire dall'ombra dell'attaccante del Chelsea. Lo sta facendo grazie alle prestazioni col Borussia Monchengladbach, tanto che adesso sembra essere arrivato il momento del grande salto. In attesa della grande vetrina del Mondiale in Russia (col Belgio), Hazard è finito infatti nel mirino di Atletico Madrid e Siviglia. Con un contratto in scadenza nel 2020, il belga non ha mai nascosto la possibilità di lasciare il suo attuale club a fine stagione, come dichiarato nelle ultime settimane: "Analizzerò la situazione quando sarà il momento. Ci sono dei club interessati a me ma è mio padre a occuparsi di queste cose". Accostato anche al Milan nei mesi scorsi, per Thorgan sembra davvero arrivato il momento di lasciare la Bundesliga.

Data di nascita: 29 marzo 1993

Squadra di appartenenza: Borussia Monchengladbach

Scadenza di contratto: 2020

Squadre interessate: Milan, Leicester, Siviglia Atletico Madrid