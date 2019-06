Un maestoso Fabian Ruiz firma l'1-0: Spagna in vantaggio al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

La Spagna va al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Germania, per effetto del gol di Fabian Ruiz all'ottavo minuto. Partita dai due volti con gli spagnoli che, nelle prime battute, riescono a recuperare sempre il pallone molto in alto, nella trequarti campo teutonica, riuscendo poi a nasconderlo agli avversari. Non tante le occasioni ma un netto predominio che sfocia nel gol del vantaggio, più altre circostanze che potrebbero risultare pericolose.

Nella seconda parte però la Germania, spinta in particolare da Oztunali sulla destra, prova a spingere sull'acceleratore. Contropiede e calci piazzati, per una Nazionale che mette in mostra molta forza fisica, soprattutto se paragonata alla tecnica degli spagnoli. Così a fine primo tempo ci sono più occasioni per i tedeschi, ma solo una mezza parata di Sivera su tiro debole, più un paio di conclusioni ribattute da parte di Amiri. Da segnalare un fallaccio di Jesus Vallejo, capitano della Spagna, che poteva essere punito con il rosso.