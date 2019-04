Un'ora di Inter, poi è venuta fuori la Juventus: a San Siro è 1-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E' finita 1-1 la sfida tra Inter e Juventus, anticipo della 34esima giornata di Serie A. Al gol realizzato dopo 7 minuti da Radja Nainggolan ha risposto Cristiano Ronaldo, autore stasera della sua 20esima rete in questa Serie A e del 600esimo gol con le squadre di club.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un vero e proprio monologo nerazzurro. La squadra di Allegri, partita con la difesa a tre e presto passata alla retroguardia a quattro, ha patito l'intensità di una Inter vogliosa di mettere subito il suo marchio sulla partita. E organizzata nel modo giusto per farlo: la rete che ha aperto le danze è arrivata dopo sette minuti, un siluro dalla distanza di Nainggolan che ha sorpreso tutti, Szczesny compreso, e ha reso subito elettrizzante il clima in un San Siro che anche stasera con i suoi 73mila spettatori ha risposto presente.

E' stata la prima di una lunga serie di occasioni che l'Inter non è riuscita a sfruttare: il tiro a incrociare di Icardi deviato sopra la traversa, il colpo di testa di De Vrij intercettato quasi sulla linea di porta e la conclusione a botta sicura del bomber di Rosario murata da Mautuidi sono solo alcune delle occasioni prodotte dalla squadra di Spalletti. Che nel primo tempo ha concesso poco, pochissimo, giusto qualche tiro dalla distanza che ha fatto il solletico ad Handanovic.

Nella prima frazione, l'unico demerito dell'Inter è stato quello di non aver chiuso la frazione con un risultato più rotondo. Un errore che la squadra di Spalletti ha pagato nella ripresa, quando i ritmi della gara nerazzurra si sono abbassati ed è potuta venire fuori la Juventus. Senza strafare, ma pungendo al momento giusto con Cristiano Ronaldo che al 62esimo, un minuto dopo un tiro intercettato da De Vrij, ha bucato Handanovic con una conclusione rasoterra potente e precisa, arrivata al termine di una bella triangolazione con Pjanic.

L'ultima mezz'ora è stata la più incerta della partita. L'Inter non ha tirato i remi in barca, ha avuto al 70esimo una grossa occasione con Perisic, ma ha dovuto fare i conti con una Juventus decisamente più pericolosa: Pjanic ed Emre Can nell'ultimo quarto d'ora sono andati vicini al gol di un sorpasso che sarebbe stato clamoroso per quanto visto in campo. Più giusto il pareggio, in una gara in cui l'Inter ha giocato meglio ma non è andata oltre l'1-1.