Un problema chiamato gol: il dubbio di Ancelotti per risolvere la grana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik o Dries Mertens? Questa la grande domanda che resta nella mente di Carlo Ancelotti in vista della gara di domenica contro il Torino. Il Napoli non sta attraversando un grande momento dal punto di vista dei gol e il tecnico azzurro sta pensando di mandare in campo il belga dal primo minuto, al fianco di Lorenzo Insigne, per provare a dare una svolta al suo reparto avanzato. La classifica sorride ai partenopei, visto che nelle prime quattro giornate sono arrivati nove punti, ma lo stop in Champions League in quella che rappresentata la trasferta più semplice del girone ha acceso un campanello d'allarme.

Il tutto potrebbe rientrare già tra due giorni, se il Napoli dovesse battere, segnando più di un gol, la squadra dell'ex Mazzarri, che ci metterà tutto se stesso per regalare però un dispiacere alla squadra che lo ha reso grande. Ancora qualche ora per riflettere invece per Ancelotti e per prendere la decisione definitiva su chi mandare in campo dal 1' tra Mertens e Milik, con i due che in futuro potrebbero poi anche giocare insieme da titolari.