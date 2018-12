Un rientro imprevisto. Alex Sandro, flop Champions con attenuanti

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'errore non è certo quello da mister sessanta milioni e dintorni, le scusanti latitano ma l'attenuante di una condizione fisica non ottimale deve essere un appiglio e un sostegno alla condanna sportiva per il rigore causato da Alex Sandro. Juan Guillermo Cuadrado s'è infortunato all'improvviso e il brasiliano si è dovuto riscaldare in fretta e furia nel gelo di Berna. Rientrato dall'infortunio, di lui Allegri aveva detto che era forse arruolabile per dei minuti nella ripresa e non certo per piombare dalla panchina al campo in pochi improvvisi istanti. Il resto del primo tempo di Alex Sandro è stato pure condito da una palla persa che rischiava di causare un contropiede velenoso. Nel secondo tempo un colpo di testa, poi qualche sgroppata ma la condizione ottimale è ancora distante. Certo, Kevin Mbabu è presto destinato a tornare in lidi splendenti ma da lui c'è da attendersi comunque di più.