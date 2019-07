Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un “No, grazie” alla Premier League, ed un assalto all’obiettivo. È così che Urbano Cairo rilancia la sua voglia di fare grande il Torino, manifestando una rinnovata ambizione attraverso le proprie iniziative di mercato. Ed allora si oppone un netto è perentorio rifiuto all’idea del West Ham di bussare al Filadelfia per Belotti nella ricerca londinese di un bomber, mentre si apre il dialogo con il Napoli per il ritorno di Simone Verdi anche a fronte di una richiesta da 20 milioni di euro. Ripetiamo da settimane, nonostante un apparente immobilismo, che la volontà del Torino è quella di mantenere le primizie di cui Mazzarri dispone rinforzando al contrario la rosa con innesti di spessore e qualità. La scelta di iniziare il dialogo con il Napoli per Verdi va esattamente in questa direzione.