Un sushi per l'Europa... League. Napoli, ora è tempo di voltare pagina

Un patto per voltare pagina, per dimenticare le figuracce europee rimediate con Sarri e Mazzarri, che snobbavano l'Europa dei medi preferendo concentrarsi sul campionato e sull'Europa dei grandi, che ancora una volta per il Napoli è finita però. Carlo Ancelotti non ci sta, la squadra, sembra, nemmeno. Ed ecco il patto del sushi, avvenuto ieri in un noto ristorante giapponese del napoletano ieri tra tecnico e squadra: c'è la consapevolezza di poter dire la propria nella seconda competizione continentale, c'è tutta la voglia di puntarci fortemente, svoltando con un passato che non appartiene al DNA di uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio italiano. Ora l'obiettivo è necessariamente concludere al meglio la stagione in Italia, recuperare chi è ancora a mezzo servizio e programmare un 2019 di successi: il ritorno in Champions e, allo stello livello, un cammino europeo che possa inorgoglire i tifosi.